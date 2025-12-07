Merkez bankaları bu hafta ne karar verecek?

07 Aralık 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2025 16:34
Küresel piyasalar için kritik haftaya giriliyor. ABD Merkez Bankası, Avrupa ve Asya'dan açıklanacak veriler piyasaların seyrini belirleyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomist Dr. Özgür Can A Haber'de değerlendirdi.
