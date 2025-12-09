09 Aralık 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 21:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı “vatandaşlık maaşı” uygulamasında takvim netleşti. Bu destekle hiçbir hanenin geliri asgari ücretin altında kalmayacak. Destek miktarları hane gelirine göre belirlenecek. Peki vatandaşlık maaşını kimler, nasıl alacak? Ayrıntılar geliyor ekrana.