Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı “vatandaşlık maaşı” uygulamasında takvim netleşti. Bu destekle hiçbir hanenin geliri asgari ücretin altında kalmayacak. Destek miktarları hane gelirine göre belirlenecek. Peki vatandaşlık maaşını kimler, nasıl alacak? Ayrıntılar geliyor ekrana.

