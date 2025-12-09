09 Aralık 2025, Salı

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 21:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı “vatandaşlık maaşı” uygulamasında takvim netleşti. Bu destekle hiçbir hanenin geliri asgari ücretin altında kalmayacak. Destek miktarları hane gelirine göre belirlenecek. Peki vatandaşlık maaşını kimler, nasıl alacak? Ayrıntılar geliyor ekrana.
