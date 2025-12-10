Altın hareketli gümüş zirvede!

10 Aralık 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 10:37
Piyasalarda hareketli bir gün… Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, FED kararı öncesi altın ve gümüşte tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3.300 doları, gram altın ise 4 bin lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Brent petroldeki düşüş sürerken, yatırımcı “Altın yükselişini sürdürecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
