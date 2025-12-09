09 Aralık 2025, Salı

Merkez Bankası yılın son toplantısında ne yapacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 10:59
Merkez Bankası yılın son para politikası kurulu toplantısını 11 Aralık’ta gerçekleştirecek. Faiz kararı küresel piyasaların da yakından izlediği kritik bir tarihte gerçekleştirilecek. Gözler faiz kararı için Merkez Bankası'nda. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirdi.
Merkez Bankası yılın son toplantısında ne yapacak?
