09 Aralık 2025, Salı
Merkez Bankası yılın son toplantısında ne yapacak?
Giriş: 09.12.2025 10:59
Merkez Bankası yılın son para politikası kurulu toplantısını 11 Aralık’ta gerçekleştirecek. Faiz kararı küresel piyasaların da yakından izlediği kritik bir tarihte gerçekleştirilecek. Gözler faiz kararı için Merkez Bankası'nda. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirdi.