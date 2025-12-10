10 Aralık 2025, Çarşamba
Adım adım asgari ücret: maratonu başlıyor!
Giriş: 10.12.2025 10:04
Asgari ücrette gözler Cuma günü yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni rakam için mesaiye başlıyor. Sürecin detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, beklentileri ve olası senaryoları aktardı.