Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Pilot il belli mi?

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Pilot il belli mi?

Giriş: 09.12.2025 15:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının başlayacağını açıkladı. Peki kimlere ne zaman verilecek? Pilot il neresi? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları mali müşavir İsmet Çetinkaya ile konuştu.
