09 Aralık 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? Pilot il belli mi?
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 15:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının başlayacağını açıkladı. Peki kimlere ne zaman verilecek? Pilot il neresi? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları mali müşavir İsmet Çetinkaya ile konuştu.