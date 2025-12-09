09 Aralık 2025, Salı
Pakette sahte altına son!
Giriş: 09.12.2025 21:16
Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte piyasada “sahte altın” mağduriyetleri özellikle paketli ürünlerde ciddi şekilde artmaya başladı. Bu duruma çözüm arayan bir kuyumcu, paketli altının yoğunluğunu ölçerek gerçek olup olmadığını saniyeler içinde ortaya koyan bir cihaz kullanmaya başladı. Yoğunluk analizine dayanan bu teknoloji sayesinde altının dolu mu, boş mu olduğu anında tespit edilebiliyor.