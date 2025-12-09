Pakette sahte altına son!

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte piyasada “sahte altın” mağduriyetleri özellikle paketli ürünlerde ciddi şekilde artmaya başladı. Bu duruma çözüm arayan bir kuyumcu, paketli altının yoğunluğunu ölçerek gerçek olup olmadığını saniyeler içinde ortaya koyan bir cihaz kullanmaya başladı. Yoğunluk analizine dayanan bu teknoloji sayesinde altının dolu mu, boş mu olduğu anında tespit edilebiliyor.

