Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık’ta! Gözler cuma gününde

Giriş: 09.12.2025 14:43
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.
