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Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden düğünü ve altın borcu olanlara kritik uyarı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 13:58
Dolar ve altında düşüş devam ediyor. Peki bu durum sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne?  Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Dolar ve altında düşüş devam ediyor. Peki bu durum sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden düğünü ve altın borcu olanlara kritik uyarı DOLAR VE ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? ALTIN ALMALI MI SATMALI MI? UZMAN İSİMDEN DÜĞÜNÜ VE ALTIN BORCU OLANLARA KRİTİK UYARI
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