Dolar ve altında düşüş devam ediyor. Peki bu durum sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Dolar ve altında düşüş devam ediyor. Peki bu durum sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.