DÖVİZDE SON DURUM NE?

Döviz kurlarındaki normalleşme şu anda devam ettiğini gözlemliyoruz. Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.