Dolar ve altındaki düşüş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimden düğünü ve altın borcu olanlara kritik uyarı
Dolar ve altında düşüş devam ediyor. Peki bu durum sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
Dolar ve altında düşüş devam ediyor. Peki bu durum sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı? Dolardaki düşüş devam eder mi? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar? Euro ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DÖVİZDE SON DURUM NE?
Döviz kurlarındaki normalleşme şu anda devam ettiğini gözlemliyoruz. Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor.
"YUKARI YÖNLÜ ATAKLAR OLABİLİR"
Yabancıların biraz daha alımlarını artırdığını gözlemliyoruz. Tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir diye tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret yapan vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor. Bir ay önce dolar satın alan bir vatandaşın yüzde 15 civarında bir zararı olduğunu gözlemliyoruz. Yıllık bazda altın kadar gümüş kadar getirisi yok.
ALTINDA SON DURUM NE?
Dolar kurunun gerilemesi beraberinde altının gram fiyatının gümüş gram fiyatının gerilemesine neden oldu. Mesela gram altın 420-425 TL aralığında dalgalanmaya devam ediyor.
"BİR ALIM FIRSATI"
Bu da 2021 yılında yani bu yıl düğün yapacak, altın borcu olan vatandaşlara bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.
ALTIN DAHA GERİLER Mİ?
540 TL seviyesinden 420 TL seviyesine kadar gerileyen bir gram altın karşımızda. Dolayısıyla biraz daha gerileyebilir mi? 400 TL seviyesine kadar gerileyebilir ancak ben bu düşüşün kalıcı olacağını öngörmüyorum.
"HIZLI TOPARLANMALAR GÖREBİLİRİZ"
Gram altın TL fiyatında hızlı toparlanmalar görebiliriz. Vatandaşlarımız bu düşüşleri iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli.
GÜMÜŞTE SON DURUM NE?
Gümüş tarafında dün yüzde 10'luk bir değer artışı görmüştük. 7 TL seviyesi yukarı yönlü kırıldı. Ama vatandaşlarımızı uyardık aman sakin olun bu seviyelerden alım yapmayın tekrar düşüşler görebiliriz uyarısında bulunduk. Uzun vade düşünenler yine altın ve gümüş tarafını değerlendirebilirler.