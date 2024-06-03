Memur - emekli zammı ne kadar olacak? Temmuz maaş zam oranları ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen A Haber’de anlattı

TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Peki, emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN