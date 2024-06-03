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Memur-emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 13:26
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın beşinci enflasyon verisi açıklandı.
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