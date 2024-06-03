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7 bin çalışan anneye 325 euro destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 12:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verileceğini bildirdi.
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7 bin çalışan anneye 325 euro destek
7 bin çalışan anneye 325 euro destek
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