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A Haber GABAR'daki PETROL sahasında! Günde 10 BİN VARİL PETROL hedefi

A Haber
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Giriş: 18.12.2022 13:24
Şırnak'ta, terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinde, günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor. Hedef yılsonuna kadar üretimin günlük 10 bin varile çıkarılması. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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