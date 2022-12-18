A Haber GABAR'daki PETROL sahasında! Günde 10 BİN VARİL PETROL hedefi

Şırnak'ta, terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinde, günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor. Hedef yılsonuna kadar üretimin günlük 10 bin varile çıkarılması. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN