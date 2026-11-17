ABD'de dijital kaos! 12 bin 462 uçuş iptal edildi, bankacılık sistemindeki kesintiler endişeyi artırdı

ABD'de havacılık sektöründe yaşanan büyük aksaklıkların ardından bankacılık sistemindeki çevrim içi kesintiler de gündeme geldi. Uçuş iptalleri, Microsoft sistemlerinde yaşanan sorunlar ve Avrupa'daki kritik kurumları hedef alan siber saldırılar dijital güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. ABD'de 13 Kasım'dan itibaren 12 bin 462 uçuşun iptal edildiği belirtilirken, yaşanan gelişmelerin arkasında kimin olduğu sorusu gündeme geldi.