İzmir'de su faturalarına yüzde 70'e varan indirim! Tarih belli oldu

İzmir'de içme suyu tarifelerinde yüzde 70'e varan indirim yapılması planlanıyor. İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 yılı taslak bütçesinde, konut aboneleri için yüzde 63, konut dışı abonelikler için ise yüzde 69 oranında indirim öngörüldü. Düzenlemenin belediye meclisinde onaylanması halinde yeni tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanmaya başlanacak. İndirim teklifinin hayata geçmesiyle İzmir'deki su faturalarında önemli ölçüde düşüş yaşanması bekleniyor.