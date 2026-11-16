-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İzmir'de su faturalarına yüzde 70'e varan indirim! Tarih belli oldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İzmir'de su faturalarına yüzde 70'e varan indirim! Tarih belli oldu

İzmir'de içme suyu tarifelerinde yüzde 70'e varan indirim yapılması planlanıyor. İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 yılı taslak bütçesinde, konut aboneleri için yüzde 63, konut dışı abonelikler için ise yüzde 69 oranında indirim öngörüldü. Düzenlemenin belediye meclisinde onaylanması halinde yeni tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanmaya başlanacak. İndirim teklifinin hayata geçmesiyle İzmir'deki su faturalarında önemli ölçüde düşüş yaşanması bekleniyor.

Esenyurt'ta trafikte dehşet! Tartıştığı motosikletlinin üzerine sürdü
Sonraki Video
Esenyurt'ta trafikte dehşet! Tartıştığı motosikletlinin üzerine sürdü
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar