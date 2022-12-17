Türkiye’nin geleceği Gabar’da yatıyor! Şırnak Valisi’nden heyecanlandıran petrol sözleri: Çok yüksek...

TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir tarafından karşılanan Bilgin ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Petrol rezervi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" diye konuştu.