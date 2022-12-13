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Haberler Galeri Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan görüntülendi

Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan görüntülendi

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan petrol aramalarıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik." ifadelerini kullanırken, Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 08:39
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Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik’in adının verildiği alan görüntülendi

2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.

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Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik’in adının verildiği alan görüntülendi

Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." sözleriyle açıkladı.

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Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik’in adının verildiği alan görüntülendi

TRT Haber'in haberine göre Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği saha görüntülendi.

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Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik’in adının verildiği alan görüntülendi
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Gabar Dağı’nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik’in adının verildiği alan görüntülendi