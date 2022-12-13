Gabar Dağı'nda petrol keşfi! Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan görüntülendi

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan petrol aramalarıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik." ifadelerini kullanırken, Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alan görüntülendi.