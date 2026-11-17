Sosyal medyada canlı yayında mezat yöntemiyle yasaklı bıçak satıyorlar

Denetimsizlik ve kontrolsüzlük nedeniyle birçok suç aleti, sosyal medya üzerinden sıradan ürünlermiş gibi satışa sunuluyor. ATV Haber'den Samed Öztaylan'ın haberine göre, kanunen yasak olmasına rağmen internet üzerinden canlı yayın açarak mezat yöntemiyle kelebek ve sallama gibi bıçaklar satan kişiler, bu tehlikeli aletlerin çocukların dahi eline geçmesine neden oluyor.