Kayseri'de feci kaza! Bisikletle merdivenden inen çocuğa otomobil çarptı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bisikletiyle merdivenlerden hızla inerek yola çıkan 13 yaşındaki Y.K.B.'ye otomobil çarptı. Mevlana Mahallesi Umut Caddesi'nde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkunç kaza anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.