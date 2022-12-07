SON DAKİKA PETROL HABERLERİ... Cudi ve Gabar'da petrol keşfi! Bulunan petrolün kalitesi ne, değeri ne kadar?
Türkiye'nin en önemli petrol rezervlerinden biri Cudi ve Gabar'da bulundu. Tarihin en büyük kara keşiflerinden kabul edilen Gabar'daki rezerv ne zaman ve nasıl kullanılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergül Yaşar değerlendirdi.
Türkiye'nin en yüksek petrol rezervlerinden biri Cudi ve Gabar'da bulundu. 2022 yılı sonunda hedef 100 bin varil petrol üretimi yapmak. Şu anda Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var.
Konuyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yaklaşık 1 yıldır Şırnak'ta sismik araştırmalara yoğunluk verdik. Sondajlarımızı yaptık. Gabar Dağı ve civarında 4 kuyuda üretim var. Gabar dağının bir başka bölgesi daha var. Netleştirmeden rakamları açıklamak istemiyoruz. Son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden biri olabilir." dedi.
Öte yandan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "O büyük petrol rezervi bir zamanlar terör örgütünün en önemli üs bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği havzada kararlı terörle mücadele operasyonları ve büyük fedakarlıklarla bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki saklı zenginlikler de ortaya çıkarıldı. Tam 150 milyon varil rezervlik petrol keşfedildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı keşfin ardından çalışmalarına hız verdi. Açılan her kuyu, yapılan her test daha iyi sonuç verdi, beklentileri artırdı." ifadelerini kullandı.
Peki Gabar'daki rezerv ne zaman ve nasıl kullanılacak? Bulunan petrolün kalitesi hangi düzeyde? Bölgenin terörden temizlenmesi çalışmaları nasıl etkiledi?
Prof. Dr. Ergül Yaşar'ın öne çıkan sözleri:
"Gabar bölgesindeki çıkarılan petrol Türkiye için çok umut verici. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda da çok önemli aşamalar kaydedildiğini gösteriyor. O bölgenin terörden temizlendikten sonra ve şehit Esma Çevik adının da verilmiş olmasında kaynaklı olarak bir gurur meselesi şeklinde bugüne kadar o bölgede açılmış 10 tane sondaj kuyusu ile birlikte şu anda kendiliğinden akabilen bir petrole ulaşmış durumdayız.
Burada en büyük petrol üretiminin olacağını bugünden Türk halkının müjdeleyebiliriz. O bölgede üretin verebilecek rezerv kayaçlarını incelediğimiz zaman üretim seviyesinin kalınlığı yaklaşık olarak 150 metre civarında Mardin grubu formasyonu diye adlandırdığımız formasyondan üretim yapılacaktır. Dolayısıyla burada 1800-2200 ara derinliğinde olan bu formasyonda 150 metrelik kalınlık Türkiye rezervi açısından çok büyük bir rezervi işaret ediyor.
Türkiye'nin üretimine ve ihtiyacına karşılayabilecek nitelikte bir sahadır. Bunun geliştirilmesi sağlanacaktır. Diğer sondajlarla buna devam edilecektir. Şu anda bu konuda çalışmalar TPAO tarafından sürdürülüyor. Aslında bölgede yapılan çalışmalarda haliyle o bölgede Arap lehvasının olduğu bölgede biraz daha derinde ancak o bölgedeki şu anda yapılan sondajlarda maliyetlerin çok fazla yüksek olmayacağını düşünüyorum. Gerek Mavi Vatan'da gerek Karadeniz havzasındaki maliyetlere karşı düşük olacaktır.
Çok fazla mali sıkıntıya düşmeden Gabar bölgesinde petrol yataklarını kalitesi daha yüksek gravitesi 30'ların üstünde olan petrolü daha az maliyete çıkaracağız. Batman'daki petrolümüz 8-13 aralığındayken bu bulunan petrol 4 misli daha iyi ve kaliteli. Bunun yanında kendiliğinden akabilen yani yüksek basınçlı olması nedeniyle fazla maliyet ortaya çıkmayacaktır.
En büyük avantajı ise rezerv veren tabakaların kalınlığıdır. Tabaka kalınlığının yüksek olmasından dolayı. 150-200 metre kalınlığında olmasında dolayı ülkemizin en büyük petrol sahalarında biri olacaktır. Şu anda aldığımız verilere göre her bir kuyuda üretim bin 200 variller civarında bu 10 kuyuda 12 bin varil demektir. Ama önümüzdeki dönemde kuyu artışlarıyla birlikte aratacaktır. O noktada çıkarılan her varil petrol ülkemiz için çok değerlidir. Türkiye'nin yeni bir yüzü olacaktır. İhtiyacımız olan petrolün yüzde 1'ini buradan karşılayacağımızı düşünüyorum."
PETROL SONDAJ SAYILARI
2022'DE SONDAJ SAYISI: 150
2023'TE SONDAJ HEDEFİ: 207
GÜNEYDOĞU'DA PETROL ÜRETEN ŞEHİRLER
İL ORAN KUYU
- BATMAN YÜZDE 60 647
- DİYARBAKIR YÜZDE 20 201
- 2023'TE ŞIRNAK GABAR EKLENECEK
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