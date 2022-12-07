SON DAKİKA PETROL HABERLERİ... Cudi ve Gabar’da petrol keşfi! Bulunan petrolün kalitesi ne, değeri ne kadar?

Peki Gabar'daki rezerv ne zaman ve nasıl kullanılacak? Bulunan petrolün kalitesi hangi düzeyde? Bölgenin terörden temizlenmesi çalışmaları nasıl etkiledi?

Prof. Dr. Ergül Yaşar'ın öne çıkan sözleri:

"Gabar bölgesindeki çıkarılan petrol Türkiye için çok umut verici. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda da çok önemli aşamalar kaydedildiğini gösteriyor. O bölgenin terörden temizlendikten sonra ve şehit Esma Çevik adının da verilmiş olmasında kaynaklı olarak bir gurur meselesi şeklinde bugüne kadar o bölgede açılmış 10 tane sondaj kuyusu ile birlikte şu anda kendiliğinden akabilen bir petrole ulaşmış durumdayız.