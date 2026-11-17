2027 asgari ücret ne kadar olacak? Masada 3 zam senaryosu var! İşte yeni maaş hesapları

Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından zam hesapları da değişti. Asgari ücret için yüzde 29,5, yüzde 33,7 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı senaryo öne çıkıyor. Hesaplamalara göre yeni asgari ücret 36 bin 357 lira ile 37 bin 901 lira arasında değişebilir.