The Economist'ten 2027 senaryoları! Yeni kapakta dünyayı bekleyen olası gelişmeler neler?

Dünyaca ünlü ekonomi ve siyaset dergisi The Economist'in 2027 yılına ilişkin hazırladığı kapak görseli yayımlandı. Her yıl küresel gündeme ilişkin tartışmalara yol açan kapakta bu kez Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, savaşlar, füze sistemleri, siber saldırılar, petrol, aşılar ve uzay teknolojileri öne çıktı. Kapak, 2027'de dünyayı nelerin beklediğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.