Gabar’da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan’ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Sene sonuna kadar geri kalan 3 kuyunun da faaliyete girmesi ile birlikte günlük üretimin 10 bin varil olması hedefleniyor. 2023 yılında ise 10 kuyunun daha faaliyete geçirileceği belirtiliyor. Bütün kuyuların açılmasının ardından Şırnak'taki günlük petrol üretiminin 20 bin varil olması hedefleniyor.