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Haberler Galeri Gabar'da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan'ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Gabar'da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan'ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol rezervini açıklaması, bölgedeki vatandaşları mutlu etti. Terörden temizlenen Gabar Dağı eteğindeki Akçay köyünde vatandaşlar, duygularını paylaştı. "Muhtar Ramazan Yılmaz, iki yıl önce açılan kuyulardan her gün 30 tankerden fazla petrol çıkıyor. Yeni sahayla daha da artacak. Ülkemiz refaha kavuşacak." dedi.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 08:00
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Gabar’da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan’ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. Başkan Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi. Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını açıklandı.

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Gabar’da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan’ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği Akçay Köyü Havzası'nda 150 milyon varil rezervli petrol keşfedildi. Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler araştırılıyor. Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Cudi ve Gabar Dağı'nın birleştiği Akçay Köyü Havzası'nda 150 milyon varil rezervli petrol keşfedildi.

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Gabar’da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan’ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Şırnak'ta 2020 yılında yapılan sismik çalışmalardan sonra Gabar Dağı'nda petrol bulundu. Petrol rezervinin keşfedilmesinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Gabar Dağı'nda büyük çalışmalar imza atıldı.

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Gabar’da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan’ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

2020 yılında yapılan ilk kuyu çalışmasının sonunda 13 Eylül 2021'de Şehit Astsubay Esma Çevik'in adının verildiği 'Şehit Esma Çevik-1' kuyusu faaliyete alındı. Ardından bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran TPAO bölgede 7 alanda çalışmaları yoğunlaştırdı. 7 kuyu çalışması başlatan TPAO şuana kadar 4 kuyuyu faaliyete alarak günlük yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarıyor.

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Gabar’da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan’ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti

Sene sonuna kadar geri kalan 3 kuyunun da faaliyete girmesi ile birlikte günlük üretimin 10 bin varil olması hedefleniyor. 2023 yılında ise 10 kuyunun daha faaliyete geçirileceği belirtiliyor. Bütün kuyuların açılmasının ardından Şırnak'taki günlük petrol üretiminin 20 bin varil olması hedefleniyor.