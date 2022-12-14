14 Aralık 2022, Çarşamba
Gabar'da büyük petrol sevinci! Başkan Erdoğan'ın 12 milyar dolarlık rezerv açıklaması bölgedeki vatandaşları mutlu etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol rezervini açıklaması, bölgedeki vatandaşları mutlu etti. Terörden temizlenen Gabar Dağı eteğindeki Akçay köyünde vatandaşlar, duygularını paylaştı. "Muhtar Ramazan Yılmaz, iki yıl önce açılan kuyulardan her gün 30 tankerden fazla petrol çıkıyor. Yeni sahayla daha da artacak. Ülkemiz refaha kavuşacak." dedi.
Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 08:00
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