Gabar Dağı'nda petrol müjdesi! Günlük 400 bin dolarlık üretim yapılıyor
Şırnak’tan gelen petrol müjdesinin detayları belli oldu. TPAO Genel Müdürü Bilgin, “Önümüzdeki yıl Gabar’da 20 kuyuya çıkacağız. Üretilen petrol 35 API değerinde” dedi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'taki petrol müjdesinin detaylarını SABAH'a anlattı. Bilgin, bölgede halen günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı bilgisini verdi. Söz konusu işin ekonomik değeri ise bugünkü petrol fiyatına göre günlük 400 bin dolara denk geliyor.
Gabar'daki mevcut petrol sahasında daha önce açıkladıkları bir keşfi geliştirdiklerini belirten Bilgin, şu bilgileri verdi: "Daha önce açıkladığımız bir keşfi geliştiriyoruz. Saha geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl orada 10 kuyu açmayı planladık. Bu keşif de onlarla ilgili bir çalışma. Sahada her yaptığımız faaliyet, bize olumlu sonuçlar getiriyor. Rezerv değerlendirmesini sürekli güncelliyoruz. Orada çok ciddi bir üretilebilir rezerv var. İki türlü rezerv vardır: 'Brüt rezerv' dediğimiz, yerinde gaz veya yerinde petrol var, bir de onun ne kadar üretilebildiği var. Kritik olan üretilebilir olan rezervdir. Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada günlük 5 bin varil üretiyoruz."
Keşfedilen yeni rezervin miktarından çok kaliteli olduğuna da dikkat çeken Bilgin, orada üretilen petrolün 35 API (American Petroleum Institute) değerinde olduğunu ifade etti.
GAZ EMARESİNE RASTLANDI
Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili son durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bilgin, "Akdeniz'deki çalışmalarımızda özellikle gaz emarelerine rastladık. Olumlu veriler aldığımız kuyu oldu, çalışmalarımızı o kuyu etrafında yoğunlaştırdık. Henüz sonuçlandırmadık. Oralara daha dikkatli bakıyoruz" diye konuştu.
ADIM ADIM PLAN YAPILDI
Bilgin, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bölgede başka keşifler için de olumlu beklentileri olduğunu söyledi. Bilgin, "Çaycuma-1 kuyusunu tamamladık. Bir plan yürütüyoruz, beş sene içerisinde adım adım nerede, hangi kuyuya gideceğimizi planlamış vaziyetteyiz. Fatih Sondaj Gemisi, yeni hedefine yönelecek. Bölgeden olumlu bir beklentimiz var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları hangi gün oynanacak?
- MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aralık ayı ödeme...
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?
- 2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
- Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit'in rüzgarında savruluyor...
- MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: 9 Aralık Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce nerede deprem mi oldu?
- SİNOP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ EKRANI! Boyabat, Merkez, Saraydüzü, Dikmen...2+1,3+1 TOKİ Sinop kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- Emekli 1 Ocak zammı açığa çıktı! Duyan düğün bayram edecek! En düşük 5 bin 345 TL! Tabloya bak maaşını öğren!
- Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alacak!
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak, belli olur? Asgari ücret zam oranı yüzde kaç olacak? İşte kritik tahmin...