ABD'de peş peşe krizler! Bankacılık kesintisi ve İran'ın kirli bomba iddiası gündemde

ABD'de havacılık ve teknoloji sistemlerinde yaşanan kesintilerin ardından bu kez bankaların çevrim içi hizmetlerinde aksaklıklar meydana geldi. Siber saldırı ihtimali tartışılırken CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İran'ın Washington'daki üst düzey yöneticileri kirli bomba veya kimyasal silahla hedef almaya yönelik planlar geliştirdiği öne sürüldü. Beyaz Saray ise ülke içinde doğrulanmış, yakın bir tehdit bulunmadığını açıkladı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'den son gelişmeleri aktardı.