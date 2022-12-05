Gabar Dağı'ndan petrol fışkıracak! Milyar dolarlar konuşuluyor | Büyük müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak’ta bulunan ve adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Gabar Dağı ile ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. Donat, yazısında "Şırnak’ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı’ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, Şırnak'ta halkın nabzını tuttu, petrol sevincinin kenti nasıl etkilediğini yazdı.
2023'ün ilk müjdesi olarak Gabar Dağı'nda petrol olduğunu yazan Donat, "Rezerv için milyar dolarlar konuşuluyor. Resmi açıklamayı Başkan Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
İşte Donat'ın yazısından öne çıkanlar.
Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.
Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.
Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:
TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.
Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.
Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.
Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.
2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.
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Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.
"Bizden duymuş olmayın" dediler.
6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.
Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.
Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.
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