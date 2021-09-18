18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunanistan çocukları fişledi! Irkçı vekil göçmen öğrencileri hedef gösterdi

Yunanistan çocukları fişledi! Irkçı vekil göçmen öğrencileri hedef gösterdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2021 15:37
Yunanistan'da bu kez göçmen ailelerin çocukları olan anaokulu öğrencilerini açıkça hedef gösterildi. Milletvekili Konstantinos Bogdanos, okulların yabancılar tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Atina'daki bir anaokulunda okuyan göçmen çocukların isimlerini yayınladı. Skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan çocukları fişledi! Irkçı vekil göçmen öğrencileri hedef gösterdi
Yunanistan çocukları fişledi! Irkçı vekil göçmen öğrencileri hedef gösterdi
ABD’den şok eden itiraf: Sivilleri katlettik
ABD'den şok eden itiraf: Sivilleri katlettik
Kovid-19’a yakalanan aşısızlar için korkutan haber!
Kovid-19'a yakalanan aşısızlar için korkutan haber!
AB’de neden kimlik krizi yaşanıyor?
AB'de neden kimlik krizi yaşanıyor?
Oklu saldırı dehşeti! Rastgele hedef aldı
Oklu saldırı dehşeti! Rastgele hedef aldı
Kabil sokaklarında nasıl bir hava hakim?
Kabil sokaklarında nasıl bir hava hakim?
Fransa’da aşısız sağlık çalışanları açığa alındı!
Fransa’da aşısız sağlık çalışanları açığa alındı!
Alev topuna döndü
Alev topuna döndü
Saçıyla öyle bir şey yaptı ki...
Saçıyla öyle bir şey yaptı ki...
Kuzey Kore’den ilginç füze denemesi! Trenden fırlattılar
Kuzey Kore'den ilginç füze denemesi! Trenden fırlattılar
Çiftlikte ölüm kalım savaşı!
Çiftlikte ölüm kalım savaşı!
İsrail’den ibadet edenlere saldırı!
İsrail'den ibadet edenlere saldırı!
Daha Fazla Video Göster