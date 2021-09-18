18 Eylül 2021, Cumartesi
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Yunanistan çocukları fişledi! Irkçı vekil göçmen öğrencileri hedef gösterdi
Yunanistan'da bu kez göçmen ailelerin çocukları olan anaokulu öğrencilerini açıkça hedef gösterildi. Milletvekili Konstantinos Bogdanos, okulların yabancılar tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Atina'daki bir anaokulunda okuyan göçmen çocukların isimlerini yayınladı. Skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.