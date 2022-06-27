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Ukrayna'da alışveriş merkezi vuruldu!

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Giriş: 27.06.2022 18:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus füzeleri Kremençuk'ta AVM'ye isabet etti. Saldırı sırasında binden fazla sivil vardı" açıkalması yaptı. Kremençuk Belediye Başkanı, saldırıda ölümlerin rapor edildiğini aktardı.
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