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Bıçaklı saldırgan hastanede dehşet saçtı! 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü, 23 yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 18:18
Çin'de bıçaklı saldırgan, hastanede dehşet saçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda 23 kişi de yaralandı.
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