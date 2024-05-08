İsrail tankı çadırı vurdu! Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail katliam yapıyor

Refah'a karadan giren İsrail katliam yapıyor. Görüntüler İsrail’in kara saldırısı başlattığı Gazze’nin güneyindeki Refah’tan. Bir İsrail tankı yerinden edilmiş siviller için kurulan çadırı bombaladı.

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