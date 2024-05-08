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İsrail tankı çadırı vurdu! Refah'a kara saldırısı başlatan İsrail katliam yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 18:49
Refah'a karadan giren İsrail katliam yapıyor. Görüntüler İsrail’in kara saldırısı başlattığı Gazze’nin güneyindeki Refah’tan. Bir İsrail tankı yerinden edilmiş siviller için kurulan çadırı bombaladı.
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İsrail tankı çadırı vurdu!
İsrail tankı çadırı vurdu!
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