Twitter Amerikalı siyasetçinin hesabını askıya aldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, sosyal medya şirketlerini aşı karşıtı kampanyalara izin vermekle suçlamasının ardından Twitter, aşıyla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in hesabını süreyle askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Vekili sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili gerçek olmayan haberler paylaştı. Bu paylaşım üzerine Twitter Amerikalı siyasetçinin hesabını geçici süreyle askıya aldı. Bu adım geride bıraktığımız günlerde ABD Başkanı Biden'ın sosyal medya şirketlerinin aşı karşıtlarını engellemediği suçlamasının hemen ertesinde gelmesi nedeniyle önem taşıyor.

TWİTER'DAN İLK ADIM GELDİ

Twitter koronavirüsün 65 yaş altındakiler ve obez olmayanlarda tehlikeli oluşturmadığını yazan Cumhuriyetçi Parti Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in hesabını geçici süreyle askıya aldı.

Milletvekili ayrıca aşı ve maske karşıtı paylaşımlarda da bulunmuştu.

Twitter Amerikalı yetkilinin attığı mesajları ayrıca yanıltıcı olarak etiketledi. Hesabı 12 saat süreyle kapandı.

Koronavirüste vaka sayılarını yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte ''aşı olun'' çağrıları daha sık yapılmaya başlandı. Ancak sosyal medyada özellikle aşı karşıtları tarafından yapılan kampanyalar ile yalan bilgiler çok hızlı şekilde yayılıyor.

BIDEN'DAN TEPKİ!

ABD Başkanı Biden da özellikle Facebook'u yalan bilgileri yayan hesapları kapatmamakla suçlamıştı.