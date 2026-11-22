Kennedy suikastının ardındaki sır perdesi! CIA mi vardı?

ABD tarihinin en çok tartışılan olaylarından biri olan Başkan John F. Kennedy suikastı, aradan geçen yıllara rağmen soru işaretleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Peki, Kennedy suikastı nasıl ve neden gerçekleşti? Suikastın arkasında CIA'in olduğu iddialarının dayanağı ne? Kennedy'nin öldürülmesinin ardından ABD iç siyaseti ve küresel dengeler nasıl değişti? A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek'in hazırladığı Dünya Tarihi programında, tarihe damga vuran suikastın perde arkası ele alındı.