Nuh'un Gemisi araştırmasında heyecan veren bulgu! Ahşap örnekler 4 bin 300 yıllık çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda yürütülen Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bölgede bulunan ahşap örneklerinin ilk laboratuvar incelemelerinde yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğu belirlendiği bildirildi. İlk analizlerin sonuçları, araştırmacıların üzerinde durduğu tufan tarihiyle örtüşmesi nedeniyle heyecan yarattı. Gözler, TÜBİTAK ve İsviçre'den gelecek analiz sonuçlarına çevrildi. Peki, yeni bulgular Nuh'un Gemisi araştırmaları açısından ne anlama geliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.