ABD’de seçim sonuçları ne olacak? Trump ve Biden cephesinde yaşananların şifresi ne?

ABD’deki başkanlık seçimleri tam bir çıkmaza dönüştü. İki aday Trump ile Biden arasında sıkı bir yarış sürüyor. Biden seçimi kazanmaya daha yakın isim olurken, Trump, “sonuçları mahkemeye taşıyacağız” mesajını verdi. Peki, ABD'de seçim gerçekten mahkemede mi bitecek? Prof. Dr. Murat Ferman, tüm dünyanın merakla beklediği soruyu Memleket Meselesi'nde yorumladı. Murat Ferman, “Hem karakolda hem mahkememde bitecek. Bu seçim üst mahkemeye gidecek.” dedi. Murat Ferman, Trump seçmeninin Biden seçmenine göre pek ortada olmadığına ve “Trump’a oy verdim” diyemediğine dikkat çekti. Ferman ayrıca ABD’de ayrışmanın değil büyük bir kırılmanın meydana geldiğini açıkladı.

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