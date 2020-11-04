Tüm dünya ABD seçimlerini takipte! Gizli toplantıdaki Donald Trump sözleri dikkat çekti...
Tüm dünya ABD’de Donald Trump ve Joe Biden arasındaki gerçekleşen başkanlık yarışını yakından takip ediyor. ABD'deki seçim tartışmalarına ilişkin gizli bir toplantıda açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil." dedi.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. Axios'un görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlara cevap verdiği ifade edildi.
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"ORDU TAMAMEN APOLİTİK"
Milley, ordunun tamamen apolitik olduğunu ve Beyaz Saray'dan herhangi bir başkanın görevden alınmasında yetkili olmadıklarını söyledi. Habere göre Genelkurmay Başkanı Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil dedi. Milley, ayrıca etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu dile getirdi.
TOPLANTIDA ÖNEMLİ İSİMLER
Haberde toplantıya Milley dışında iki dört yıldızlı generalin daha katıldığı belirtildi. Bu isimlerin Siber Güçler Komutanı Paul Nakasone ve Ulusal Muhafızlar'ın başındaki Daniel Hokanson olduğu iddia edildi.
Toplantıya katılan haber sunucularının ise ABC'den George Stephanopoulos, CBS'den Norah O'Donnell, NBC'den Lester Holt, CNN'den Jim Sciutto ve Fox'tan Martha MacCallum olduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde Joe Biden, Daily Show'dan Trevor Noah'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etmeyi reddetmesi durumunda ordunun ona eşlik edeceğine emin olduğunu söylemişti.