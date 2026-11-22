Kabine yarın toplanıyor! 17 milyon emekliye zam düzenlemesi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi olması bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin çalışmaların geldiği son durumun değerlendirileceği toplantı öncesinde gözler Kabine'ye çevrildi. Peki, emeklilere ne kadar zam yapılacak? Refah payı düzenlemesinde hangi formüller öne çıkıyor? Ayrıntılar A Haber muhabiri Kübra Bal'ın haberinde.