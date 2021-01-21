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Son dakika: Irak'ta intihar saldırısı! Pazar yerinde bomba patladı

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Giriş: 21.01.2021 12:22
Son dakika haberi...Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda, 10’dan fazla kişinin öldüğü, en az 25 kişinin yaralandığını açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta can pazarı yaşandı. Polis yetkilileri, Bağdat'ın merkezindeki Tayran meydanında bir ticaret merkezinde iki ayrı patlama olduğunu açıkladı. Irak devlet televizyonu ise patlamaların intihar saldırıları olduğunu bildirdi. Yaralıların çoğunun durumu ağır olduğu kaydedildi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısında artış olabileceğini ifade etti.

Irak'ta intihar saldırısı! Pazar yerinde bomba patladı
Irak'ta intihar saldırısı! Pazar yerinde bomba patladı
Bağdat’ın merkezinde patlama meydana geldi
Bağdat’ın merkezinde patlama meydana geldi
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