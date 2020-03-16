60 milyonluk karantina! İtalya tedbir almakta neden geç kaldı?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçti. Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. İtalya'da vaka sayısı 24 bin 747'ye ulaşırken ölü sayısı da 1809'a yükseldi. Öte yandan sağlık sistemi çöken İtalya'da 80 yaşının üstündekilerin tedavi edilmeyeceği iddia edildi. Peki İtalya tedbir almakta neden geç kaldı? İtalya'da son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtlarını A Haber'e konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualano anlattı.