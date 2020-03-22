- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İtalyan Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri'den vatandaşlara koronavirüs isyanı: İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz? |Video
Koronavirüsle mücadelede Çin'i de geride bırakıp en kötü durumda olan ülke durumuna gelen İtalya'da Delia Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri vatandaşlara isyan etti. Bancheri, "Böyle bir zamanda neden mangal yapıyorsunuz? İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz? Lütfen dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.