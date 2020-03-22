İtalyan Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri'den vatandaşlara koronavirüs isyanı: İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz? |Video

Koronavirüsle mücadelede Çin'i de geride bırakıp en kötü durumda olan ülke durumuna gelen İtalya'da Delia Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri vatandaşlara isyan etti. Bancheri, "Böyle bir zamanda neden mangal yapıyorsunuz? İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz? Lütfen dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.