Trabzon'da heyelan 3 evi yıktı! Faciadan kıl payı kurtulan aileye gelen telefon: "Sizin ev uçtu"

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda 3 ev yıkıldı. Ağasar Deresi'nin taşması sonucu Beşikdüzü ile Şalpazarı'nı birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Evde olmadıkları için faciadan kurtulan Kara ailesinden Şahide Kara, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Kara, heyelanda 15 koyunun da telef olduğunu belirtti.