Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Volkan Demirhan'ın son paylaşımı ortaya çıktı

Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (45) acı haberi, memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Eskişehir'de yaşayan şehit Demirhan'ın eşi Nesrin Demirhan'ın, çiftin üçüncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Demirhan'ın kazadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Şehit askerin paylaşımında, helikopterden halatla sarkarak eğitim yaptığı anlara yer verdiği görüldü.