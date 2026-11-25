İran yolcu uçağı böyle vuruldu
İran ile ABD-İsrail arasındaki çatışmaların ilk günlerinde Buşehr Havalimanı’nda yaşanan füze saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Mart ayı başında kaydedildiği belirtilen güvenlik kamerası görüntülerinde, apron üzerinde park halinde bulunan İran Hava Yolları’na ait yolcu uçağının füzenin isabet etmesiyle saniyeler içinde alev topuna dönüştüğü görüldü. Saldırı sırasında uçakta yolcu bulunmadığı belirtildi.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr