Türkiye'nin enerjisine yüzer güç geliyor! Manisa'da bir ilk: 20 bin haneye baraj üzerinden elektrik

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde geri sayım başladı. Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda kurulan ve 2027 yılında elektrik üretimine başlaması planlanan dev tesiste, yılda 20 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Yaklaşık 41 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen projenin son durumunu ve teknik detaylarını ise Demirköprü Barajı'ndan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.