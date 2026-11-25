Adana'da yürek yakan veda! 37 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed toprağa verildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 Ekim'de bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, hastanedeki 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözyaşları arasında toprağa verilen Nurmuhammed'i babası öperek son yolculuğuna uğurladı. Acılı anne ise "Benim oğlum küçüktü, daha dünyaya doyamadan gitti." sözleriyle feryat etti. Saldırının şüphelisi A.E. tutuklanmıştı.