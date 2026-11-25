Başkan Erdoğan, Hafter'i kabul etti: Görüşmenin gündeminde ne var? Doğu Akdeniz ve enerji dengesi değişiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Resmi programda yer almayan ancak beklenen bu kritik görüşme, Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri ve Türkiye'nin bölgesel diplomasi hamleleri açısından büyük yankı uyandırdı. Tarihi kabulün perde arkasını ve masadaki başlıkları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.