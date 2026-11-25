Savaşlar ticaret yollarını tehdit ediyor! Türkiye'nin alternatif rotaları öne çıkıyor

Hürmüz Boğazı'ndan Karadeniz'e uzanan deniz ticaret yollarındaki güvenlik riskleri, küresel ekonomiyi tehdit ediyor. İran-ABD-İsrail ve Rusya-Ukrayna savaşlarının enerji hatları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz, alternatif kara güzergahlarının önemine dikkat çekti. Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu Projesi'nin stratejik önemini vurgulayan Korkmaz, Suriye üzerinden Akdeniz'e ve Türkiye'ye ulaşabilecek alternatif yolların da gündeme gelebileceğini ifade etti.