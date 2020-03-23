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23.03.2020

Koronavirüsün merkezi artık İtalya! Yaşananlardan ders almayan İtalyanlar tren istasyonuna akın etti |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu İtalya'yı en kötü şekilde yaşanıyor. Artık virüsün merkezi İtalya oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede halk yaşananlardan ders çıkarmayıp dün akşam tren istasyonlarına akın etti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı. Keşaplı, "İtalya'daki bu üzücü devam ediyor, dileriz hepsi bir son bulur ama biraz uzun süreceğe benziyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusu İtalya'yı en kötü şekilde yaşanıyor. Artık virüsün merkezi İtalya oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede halk yaşananlardan ders çıkarmayıp dün akşam tren istasyonlarına akın etti. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı.

İSTASYONA AKIN ETTİLER

Keşaplı, İtalyanların bunca yaşanandan sonra duyarsız ve sorumsuz davrandıklarını belirterek,"Dün akşam geç saatlerden yaklaşık bin kişi Milano'dan güneye gitmek için tren istasyonuna akın ettiklerinde güvenlik güçleri tren istasyonundan geri çevirdiler." dedi.

Keşaplı, "İtalya'daki bu üzücü devam ediyor, dileriz hepsi bir son bulur ama biraz uzun süreceğe benziyor" ifadelerini kullandı.

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