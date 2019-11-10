Son dakika: El Bab'da bomba yüklü araç patladı |Video

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El-Bab'da bir hastane yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Patlamada bir kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan bir hukuk bürosu başkanı olduğu öğrenilen yaralının çevredeki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.