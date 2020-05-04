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Avukat valiyi dava etti! "Azrail kostümü" giyip ... |Video
ABD’nin Florida eyaletinde koronavirüse (Covid-19) rağmen sahillerin tekrar açılmasına karşı ilginç bir protesto geldi. Avukat Daniel Uhlfelder, "Azrail kostümü" giyerek, sahilde denize giren ve güneşlenen insanları salgına karşı uyardı.
VALİYİ DAVA ETTİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ve en fazla vakanın bulunduğu ülke ABD oldu. Son verilere göre 1 milyon 180 binden fazla vakanın bulunduğu ülkenin Florida eyaletinde avukat olan Daniel Uhlfelder, sahillerin virüse rağmen tekrar açılmasına ilginç bir yolla tepki gösterdi. Uhlfelder, 'Azrail kostümü' giyerek sahilde yürüdü ve salgına rağmen sahilde toplanan, denize giren ve güneşlenen insanları uyardı.
VALİYİ DAVA ETTİ
ABD medyası, Daniel Uhlfelder'in plajların kapatılması için çalıştığını, hatta Florida Valisi Ron DeSantis'i plajların tekrar açılması kararını verdiği için dava ettiğini duyurdu.
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